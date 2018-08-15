Разработать фирменный стиль фотостудии ОТТОФОТТО.

Логотип в приложении.

Основное направление деятельности - детская, семейная и свадебная съемка.

Необходимо предоставить 3 варианта фирм.стиля по критериям:

1 вариант: Спокойный серый/белый/бежевый (и т.п.) светлый фон, на нем

контрастные элементы в цветовой гамме логотипа. В этом варианте могут

быть графические элементы, могут быть рисунки от руки, например,

отдельные предметы. Можно использовать изображения людей, фото.

2 вариант: Яркий, контрастный фон и элементы на нем, привлекающие

внимание. Элементами могут быть фото (люди), буквы (надписи), другие

графические детали или предметы. Этот вариант в стиле броской продажной

рекламы.

3 вариант: Очень нежный, романтический фон в стиле ванильно-цветочных

фотографий, свадьба, дети, мимими, все такое. Элементы и предметы все на

нюансах, ничего ярко контрастного, кроме самого лого.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВЫБОРА КОНЦЕПЦИИ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ 3 ВАРИАНТА, ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОДНОГО ВАРИАНТА ПРИСТУПИТЬ К РАЗРАБОТКЕ ВСЕГО ПАКЕТА ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ.

Состав задания:

1) Бланк А4 вертикальный и горизонтальный

2) Конверт А4 и А5

3) DVD-диск и конверт под него

4) Визитка

5) Оформление шапки для соцсетей ВК и ФБ

6) Фон для презентации в powerpoint формат горизонтальный

7) Концепция для лендинговой страницы сайта

8) Набор шрифтов (фирменный шрифт, англ. и русский)

9) Фирменная футболка

10) Фирменная кепка

11) Пресс-wall - стена для фотографирования с логотипом

12) Вертикальный банер-растяжка для рекламных целей

Внимание, дорогие дизайнеры.

При работе можете использовать картинки из depositphotos.ru - там можно

искать то, что нравится из фото и делать принтскрин, в дальнейшей работе

если мы остановимся на этом варианте, мы купим выбранное изображение.

ИТАК, в целом смыслы компании:

1) Позитив, добро, радость, семья, красота, любовь, жизнь, дети.

2) Профессиональная съемка, профессионализм, качество фотографии, красивые фото

3) СЛОГАН - "Коллекция Ваших лучших воспоминаний"

Данные о компании:

4) Название компании - "ОТТОФОТТО", г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая 11

5) Телефон: 8-812-313-30-03

6) Email: [email protected]

PS Шрифт в лого называется Noir. Можно использовать его в элементах фирм.стиля.

Спасибо! Ждем Ваших идей!