Необходимо разработать полностью фирменный стиль для магазина штор и текстиля. Мы предлагаем готовые решения и делаем акцент на высоком уровне обслуживания и качестве товаров. Присылайте кейсы, порядок работы, цены. Остальные подробности при общении.
Фирменный стиль
Разработать фирменный стиль фотостудии ОТТОФОТТО.
Логотип в приложении.
Основное направление деятельности - детская, семейная и свадебная съемка.
Необходимо предоставить 3 варианта фирм.стиля по критериям:
1 вариант: Спокойный серый/белый/бежевый (и т.п.) светлый фон, на нем
контрастные элементы в цветовой гамме логотипа. В этом варианте могут
быть графические элементы, могут быть рисунки от руки, например,
отдельные предметы. Можно использовать изображения людей, фото.
2 вариант: Яркий, контрастный фон и элементы на нем, привлекающие
внимание. Элементами могут быть фото (люди), буквы (надписи), другие
графические детали или предметы. Этот вариант в стиле броской продажной
рекламы.
3 вариант: Очень нежный, романтический фон в стиле ванильно-цветочных
фотографий, свадьба, дети, мимими, все такое. Элементы и предметы все на
нюансах, ничего ярко контрастного, кроме самого лого.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВЫБОРА КОНЦЕПЦИИ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ 3 ВАРИАНТА, ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОДНОГО ВАРИАНТА ПРИСТУПИТЬ К РАЗРАБОТКЕ ВСЕГО ПАКЕТА ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ.
Состав задания:
1) Бланк А4 вертикальный и горизонтальный
2) Конверт А4 и А5
3) DVD-диск и конверт под него
4) Визитка
5) Оформление шапки для соцсетей ВК и ФБ
6) Фон для презентации в powerpoint формат горизонтальный
7) Концепция для лендинговой страницы сайта
8) Набор шрифтов (фирменный шрифт, англ. и русский)
9) Фирменная футболка
10) Фирменная кепка
11) Пресс-wall - стена для фотографирования с логотипом
12) Вертикальный банер-растяжка для рекламных целей
Внимание, дорогие дизайнеры.
При работе можете использовать картинки из depositphotos.ru - там можно
искать то, что нравится из фото и делать принтскрин, в дальнейшей работе
если мы остановимся на этом варианте, мы купим выбранное изображение.
ИТАК, в целом смыслы компании:
1) Позитив, добро, радость, семья, красота, любовь, жизнь, дети.
2) Профессиональная съемка, профессионализм, качество фотографии, красивые фото
3) СЛОГАН - "Коллекция Ваших лучших воспоминаний"
Данные о компании:
4) Название компании - "ОТТОФОТТО", г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая 11
5) Телефон: 8-812-313-30-03
6) Email: [email protected]
PS Шрифт в лого называется Noir. Можно использовать его в элементах фирм.стиля.
Спасибо! Ждем Ваших идей!
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