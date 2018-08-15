Разработка фирменного стиля! Присылать цены и ваше портфолио.
Дизайн коммерческого предложения по объекту недвижимости
Коллеги,
есть необходимость в дизайне объекта недвижимости (текущее отправлю по запросу). Нужно задизайнить так, чтобы не стыдно было распечатать и показывать покупателям.
Из ТЗ:
- КП будет распечатыватся
- Стиль - высокий ценовой сегмент (должно быть богато)
- Остальное на фантазии дизайнера
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль5 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать фирменный стиль фотостудии ОТТОФОТТО. Логотип в приложении. Основное направление деятельности - детская, семейная и свадебная съемка. Необходимо предоставить 3 варианта фирм.стиля по критериям: 1 вариант: Спокойный ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать полностью фирменный стиль для магазина штор и текстиля. Мы предлагаем готовые решения и делаем акцент на высоком уровне обслуживания и качестве товаров. Присылайте кейсы, порядок работы, цены. Остальные подробности при общении.Фирменный стиль27 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем опытного график дизайнера для изготовление презентации в PDF . Текст предоставим. 5 СтраницФирменный стиль26 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыФирменный стиль7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу по стилю. Это материалы к комплексу акций. Как быстро Вы сможете сделать работу? Какая информация Вам нужна? Пример работыФирменный стиль10 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует разработка торгового знака, фирменного стиля , брендбука для торговой марки , торгового оборудования и одежды, которая объедений изделия канцелярии, одежды, мобильных аксессуаров. Знак есть, будет выдан исполнителю. Желательна поэтапная работа и обязателен опыт в ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $700
Приветствую коллеги! Ищем дизайнера для проектной работы в компании которая занимается производством и продажей виниловых напольных покрытий. В связи с чем и организовываем конкурс дизайнеров! Наш идеальный кандидат — это дизайнер ...Фирменный стиль4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать макет для флексопечати этикеток для 4-х цветной печати. Размер этикетки 100 х 150 мм. Примеры упаковки, которые понравились, прилагаются. Требования типографии к макетам для ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
есть уже многие компоненты-лого и сайт вопрос их как то скомпоновать и обьединить в один логичный стиль представить в лучшем свете или если вы полны энтузиазма -доработать на основе проделанной работы мне ...Фирменный стиль5 заявокЗакрыт7 лет назад