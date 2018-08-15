Дизайн коммерческого предложения по объекту недвижимости

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт19 заявок446 просмотров

Коллеги, 

есть необходимость в дизайне объекта недвижимости (текущее отправлю по запросу). Нужно задизайнить так, чтобы не стыдно было распечатать и показывать покупателям. 

Из ТЗ:

- КП будет распечатыватся

- Стиль - высокий ценовой сегмент (должно быть богато)

- Остальное на фантазии дизайнера

7 лет назад
Okk24
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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