Новое агентство стратегического маркетинга «МАГ-Маркетинг» (г. Новосибирск) ищет для сотрудничества профессионалов-фрилансеров с опытом реализации крупных успешных проектов для организаций и агентств в области: медиапланирования брендинга нейминга креатива копирайтинга PR SEO-продвижения продвижения в социальных сетях создания визуального образа (дизайнеров, фотографов, имиджмейкеров) Ваше портфолио и сопроводительное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания по оптовой продаже автозапчастей, приглашает на постоянную работу дизайнера.
Требования к претендентам:
Мужчина от 22 до 38 лет
Высшее или незаконченное высшее образование (рассматриваются студенты последних курсов)
ОР на аналогичной должности обязателен, желательно в печатных СМИ или в полиграфических компаниях
Знания и практический опыт графических пакетов: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, PageMaker, CorelDraw
Работа с фотооборудованием
Функциональные обязанности:
Подготовка и верстка макетов в соответствии с техническими требованиями для информационных изданий (статьи, буклеты, листовки, пресс-релизы, объявления, прайс-листы, справочники и т.д.)
Разработка рекламно-сувенирной продукции, визитных карточек, этикеток, упаковки, бланков и т.д.
Подготовка справочных изданий (корпоративные издания, каталоги, адресные книги, учебные и иные пособия и т.д.)
Фотосъемка, обработка фотографий, подбор, обработка и цветокоррекция фотографий.
В первую очередь рассматриваются резюме с примерами работ.
Резюме с фотографией направляйте на e-mail: [email protected]
В теме письма указывайте название должности.
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