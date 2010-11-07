Постоянная работа для дизайнера-фрилансера

$250
Фирменный стильЗавершен7 заявок678 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта nbkb.ru требуется человек, который будет рисовать иллюстрации.

Требования к рисункам:

- Оригинальные;

- Красивые;

- С юмором;

- Запоминающиеся;

- В едином стиле, дополняющем стиль сайта;

- С обязательным включением логотипа компании (зелёной ступенчатой пирамидки).

Оплата по договорённости за каждую иллюстрацию. Договариваться будем по выполнении тестового задания (о нём чуть ниже).

Работы будет много. Сперва снабдим картинками все существующие страницы. А потом надо будет рисовать иллюстрации к статьям, которые будут выходить раз в неделю.

Ваш опыт и портфолио значения не имеют. Буду делать выбор на основе тестового задания. Критерий выбора - сугубо индивидуальный: моё эстетическое чутьё.

Задание: сделать соответствующую вышеперечисленным требованиям замену страшному мужику на главной странице. Готовые работы вместе с пожеланиями об оплате высылайте на почту alexanderlevashoff(dog)gmail.com. Тестовое задание оплачу по тарифу, о котором договоримся.

13 лет назад
randie
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Timofee4ka
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$250
С Ксенией работать очень и очень приятно. Я постоянно заказываю ей иллюстрации для сайта nbkb.ru. Во-первых, я часто сам не понимаю, чтохочу увидеть на сайте. И мы подолгу переписываемся, пока она точно не поймёт, что же всё-таки нужно. Во-вторых, у Ксении всегда на готове целый пучок свежих идей. В-третьих, она очень трудолюбива, и рисунки получаются действительно шикарные. Всем очень рекомендую.
Хороший заказчик и очень приятный человек. Всегда открыт для творчества. Работать вместе с Александром интересно и увлекательно:) Надеюсь наше сотрудничество будет длительным и плодотворным:)
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