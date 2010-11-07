Постоянная работа для дизайнера-фрилансера

Для сайта nbkb.ru требуется человек, который будет рисовать иллюстрации.

Требования к рисункам:

- Оригинальные;

- Красивые;

- С юмором;

- Запоминающиеся;

- В едином стиле, дополняющем стиль сайта;

- С обязательным включением логотипа компании (зелёной ступенчатой пирамидки).

Оплата по договорённости за каждую иллюстрацию. Договариваться будем по выполнении тестового задания (о нём чуть ниже).

Работы будет много. Сперва снабдим картинками все существующие страницы. А потом надо будет рисовать иллюстрации к статьям, которые будут выходить раз в неделю.

Ваш опыт и портфолио значения не имеют. Буду делать выбор на основе тестового задания. Критерий выбора - сугубо индивидуальный: моё эстетическое чутьё.

Задание: сделать соответствующую вышеперечисленным требованиям замену страшному мужику на главной странице. Готовые работы вместе с пожеланиями об оплате высылайте на почту alexanderlevashoff(dog)gmail.com. Тестовое задание оплачу по тарифу, о котором договоримся.