Доработка/переработка фирменного стиля

Есть фирменный стиль компании.

Разрабатывался лет 7 назад. Немного устарел (все не так страшно как можно представить, все неплохо, но хочется лучше).

Фирменный знак (лого) имеет неплохую идею, тесно связанную с названием компании. Не хочется менять знак как-то глобально, просто сделать его более современным.

Так же устарели фирменные шрифты, не сильно устраивает оформление документов (фирменная бумага, визитка, буклет)... Может быть предложить палитру фирменных цветов, пока там только красный и черный.

Хочется просто вдохнуть во все это современности...

Изобретать велосипед уже не надо, он изобретен, надо его прогрейдить.

Указывайте приблизительную стоимость в РУБЛЯХ, время, которое вы за эти деньги планируется потратить на проект.

Со всеми кто понравится (портфолио и предложенная цена) пообщаюсь лично, покажу лого, бумагу и остальное... Подробно обсудим задачу, идеи и т.д.