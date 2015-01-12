Фирменные элементы по брендбуку

Необходимо придумать и нарисовать медведя. Если описать, для чего он нужен, то наиболее близко, к этому подходит создание логотипа. Но по сути своей логотипом он не будет и использоваться будет в других целях. Мишка должен содержать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть брендбук, в котором кроме цветов, шрифтов и лого ничего нет.
Надо сделать по ТЗ в кореле(обязательно):
1) 2 каталога (16 и 11 страниц). Они очень простые, текст и фото красиво расположить.
2) Примерно 15 элементов фирменного стиля (листовки, календарь, визитка, кружка и т.д.).
Главный критерий: цена и скорость. Не нужно креатива, просто аккуратные элементы на основе лого и брендбука.
Предложения по цене пишите в личку, ТЗ запрашивайте тоже в личку.
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