Фирменные элементы по брендбуку

Фирменный стильЗакрыт15 заявок257 просмотров
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Есть брендбук, в котором кроме цветов, шрифтов и лого ничего нет.

Надо сделать по ТЗ в кореле(обязательно):

1) 2 каталога (16 и 11 страниц). Они очень простые, текст и фото красиво расположить.

2) Примерно 15 элементов фирменного стиля (листовки, календарь, визитка, кружка и т.д.).

Главный критерий: цена и скорость. Не нужно креатива, просто аккуратные элементы на основе лого и брендбука.

Предложения по цене пишите в личку, ТЗ запрашивайте тоже в личку.

9 лет назад
andrey2610
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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