Фирменные элементы по брендбуку

Есть брендбук, в котором кроме цветов, шрифтов и лого ничего нет.

Надо сделать по ТЗ в кореле(обязательно):

1) 2 каталога (16 и 11 страниц). Они очень простые, текст и фото красиво расположить.

2) Примерно 15 элементов фирменного стиля (листовки, календарь, визитка, кружка и т.д.).

Главный критерий: цена и скорость. Не нужно креатива, просто аккуратные элементы на основе лого и брендбука.

Предложения по цене пишите в личку, ТЗ запрашивайте тоже в личку.