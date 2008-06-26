Фирменный стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен19 заявок541 просмотр
#1$

Требуется разработать фирменный стиль для организации.

В т.ч.:

Фирменное лого,

Бланк исходящего документа,

Визитку.

Конверт.

Обложку CD-диска с информационными материалами (есть используемый в данный момент, но из него желательно задействовать только структуру размещаемой информации).

Профиль: НИИ, сфера - механизмы государственного управления и разработка законопроектов.

Хочется достойного качества, но бюджет критичен, сами понимаете.

Указывайте свою цену.

17 лет назад
ribpa
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Победитель конкурса

p4ela
Ольга 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Таких бы заказчиков, да побольше бы Приятный в общении, работу оплатил как договаривались Рекомендую.

Заявки фрилансеров

p4ela
Ольга 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
17 лет назад

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