Нужны: нейминг легенда логотип малый фирменный стиль еще элементов 15 (ручки, чашки, зажигалки и т.д.) Из сложного – стела, вывеска. Цена ...
Разработать фирменный стиль туристической компании
Предлагаем разработать логотип компании,создать фирменный стиль .
Дизайн папок, визиток,бланков,конвертов, вывески.
На рассмотрение- несколько вариантов в разных стилях. После определения главной линии,разработка основного макета.
От Вас портфолио,стоимость,сроки исполнения,контакт.
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