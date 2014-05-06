Фирменный стиль аптеки

Фирменный стильЗавершен32 заявки348 просмотров
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Необходимо разработать фирменный стиль аптеки.

Логотип + все необходимое для полиграфии.

Название предоставлю в личку после выбора исполнителя.

Портфолио и опыт для работы обязательны.

Людей с завышенной самооценкой просьба не беспокоить.

10 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
logomakker
Эдуард 
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$300
3 дня
Человек отлично разработал по заданию все, что было необходимо. Фирменный стиль у него получается, лучше пока никто помочь не мог. рекомендую!
отличный работодатель
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