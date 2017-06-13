Фирменный стиль для образовательного центра

$50
Фирменный стильЗакрыт11 заявок638 просмотров
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#1$50

Нужно разработать фирменный стиль для Образовательного центра "Сократ"

Занимаемся подготовкой учеников к ЕГЭ и ОГЭ.

Логотип, визитка, бренд бук 

Победителя выберем быстро. 

Креативность приветствуется.

Цвета без красного. Синий, зеленый, с желтым поработать можно.

7 лет назад
kot7321
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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