Логотип и фирменный стиль

$150
Фирменный стильЗавершен27 заявок287 просмотров
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Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании занимающейся следующими видами деятельности

* Разработка нейронных сетей

* Мониторинг дорожного движения

* Компактные системы видеоаналитики

* Локальные системы точного позиционирования на местности.

7 лет назад
wargamer
Хелд 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$150
14 дней
Великолепный мастер своего дела. Работу сделал очень качественно и на высоком художественном и стилистическом уровне.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Человек знает чего хочет и всегда направит в нужное русло. очень реккомендую с сотрудничеству.
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