Фирменный стиль для РА

Добрый день! Требуется из jpg перевести макет визиток в вектор eps.С возможностью быстрого изменения текстов. Сегодня. Не для портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка фирменного стиля рекламного агентства. Логотип есть.
Стильно , выдержано, креативно и есть важный нюанс по тематике.
Исполнители рассматриваются только после размещения заявки, с наличием портфолио и отзывов.
Не для вашего портфолио.
Основные элементы: визитка, бланк, пакет, конверт, подарочная упаковка (по готовому штампу),
также интересует разработка дизайна открытки к новому году.
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