Фирменный стиль для РА

Разработка фирменного стиля рекламного агентства. Логотип есть.

Стильно , выдержано, креативно и есть важный нюанс по тематике.

Исполнители рассматриваются только после размещения заявки, с наличием портфолио и отзывов.

Не для вашего портфолио.

Основные элементы: визитка, бланк, пакет, конверт, подарочная упаковка (по готовому штампу),

также интересует разработка дизайна открытки к новому году.