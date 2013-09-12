Нарисовать визитку

Требуется талантливый дизайнер для: -создания фирменного стиля для популярного бара в г.Сочи. -разработки дизайна для полиграфической продукции. -еженедельной разработки афиш и полиграфии. -запуска приложения для смартфонов. -В перспективе запуск интернет-ресурса и его продвижение. Необходимо оттолкнуться от концепции самого бара. Бар отлично работает ...