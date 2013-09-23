Перевести макет визиток в вектор

Нужно нарисовать буклетик из 8 страниц. Это получается 4 листочка. Формат одной страницы - это лист А4. поделенный на 3 части. В сантиметрах примерно 9 на 20 сантиметров. Тексты я все дам. буклет посвящен туристической тематике. ...