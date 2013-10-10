Разработка фирменного стиля управляющей компании.

Фирменный стильЗавершен28 заявок232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую. необходимо разработать фирменный стиль компании, управляющей инвестиционным фондом.

Название компании: ТИМ (Тимофей), англ - Team (команда).

Жду ваших предложений господа!

Спасибо.

10 лет назад
indan
Влад 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
19 минут назад
10 лет назад
$220
5 дней
Виктор хорошо справился с задачей. Результатом доволен. Спасибо!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Очень положительное впечатление от сотрудничества с Владом!
  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль магазина бижутерии и аксессуаров

    $100

    Необходимо разработать фирменный стиль магазина бижутерии и аксессуаров. Название магазина «Глазурь», предпочтительные цвета: белый, бирюзовый, лазурный, возможно с элементами серебристого цвета. Должна присутствовать надпись «бижутерия и аксессуары» Логотип Визитка/дисконтная карта Этикетка товара (35*45)

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен фирменный стиль

    $1000

    нужен фирм. стиль: тематика производство пакетов с логотипом - визитка двухсторонняя - чашка - ручка - конверт - блокнот - бланк - футболка с логотипом - календарь карманный сроки 3-4 дня логотип имеется оплата по факту

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визитка

    $10

    Визитка товатов и услуг. наименование услуги описание услуги( Текст есть). + рядом картика иконка с изображением услуги всего 5 услуг. тел . контакты. визитка односторонн.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен буклетик (8 страниц)

    Нужно нарисовать буклетик из 8 страниц. Это получается 4 листочка. Формат одной страницы - это лист А4. поделенный на 3 части. В сантиметрах примерно 9 на 20 сантиметров. Тексты я все дам. буклет посвящен туристической тематике. ...

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фирменный стиль для супермаркета

    $100

    Нужно разработать фирменный стиль для нового супермаркета "Гармония вкуса", клиенту очень нравится фирменный стиль супермаркета "Азбука вкуса". Нужно разработать логотип, визитку и варианты брендирования сувенирной продукции.

    Фирменный стиль9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Нужно разработать корпоративный стиль. Визитки, конверты, бланки и т.д. Лого уже есть, стиль задан (смотри файл). Осталось только красиво всё оформить. Кто возмётся за недорого, пишите в личку или скайп.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание фирменного стиля

    Требуется талантливый дизайнер для: -создания фирменного стиля для популярного бара в г.Сочи. -разработки дизайна для полиграфической продукции. -еженедельной разработки афиш и полиграфии. -запуска приложения для смартфонов. -В перспективе запуск интернет-ресурса и его продвижение. Необходимо оттолкнуться от концепции самого бара. Бар отлично работает ...

    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад