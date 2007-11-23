Фирменный стиль для юридической фирмы

Должен иметь следущее:

- Логотип

- Визитная карточка

- Фирменный бланк

- Конверт

- Папки

- Плакаты

Логотип должен содержать слова: "МОСКАЛЕНКО I ПАРТНЕРИ, ЮРИДИЧНА ФIРМА", как минимум "МОСКАЛЕНКО I ПАРТНЕРИ".

Все должно быть выполнено просто, но со стилем.

При себе иметь портфолио. Оставляйте сумму, сроки, ICQ и то, что считаете нужным.