Фирменный стиль для юридической фирмы

$200
Фирменный стильЗакрыт32 заявки307 просмотров
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Должен иметь следущее:

- Логотип

- Визитная карточка

- Фирменный бланк

- Конверт

- Папки

- Плакаты

Логотип должен содержать слова: "МОСКАЛЕНКО I ПАРТНЕРИ, ЮРИДИЧНА ФIРМА", как минимум "МОСКАЛЕНКО I ПАРТНЕРИ".

Все должно быть выполнено просто, но со стилем.

При себе иметь портфолио. Оставляйте сумму, сроки, ICQ и то, что считаете нужным.

16 лет назад
hunterok
Андрей 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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