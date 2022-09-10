Изменить контакты в PDF презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт22 заявки654 просмотра

Нужно изменить контакты и адрес сайта в готовой PDF презентации компании так как они поменялись. Просьба указывать цены

3 года назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Софія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергій
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Владимир
 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Анна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тетяна
 
33 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Влад
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ники
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Антон
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Фирменный стиль
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Елена
 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
3 года назад
#1
Фирменный стиль
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
68 отзывов
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
158 отзывов
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
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