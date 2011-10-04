Lr-diagnostic

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки140 просмотров

Разработать фирменный стиль закрытого форума диагностов Land Rover (форум на PHPBB), включая цветовое оформление, логотип, наборы кнопок и смайликов.

14 лет назад
Cardano
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

Misha_Korchagina
Миша Корчагина 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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