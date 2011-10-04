Здравствуйте! Необходимо разработать фирм. стиль для небольшой гостиницы. Оплату выбранному исполнителю-гарантируем!
Lr-diagnostic
Разработать фирменный стиль закрытого форума диагностов Land Rover (форум на PHPBB), включая цветовое оформление, логотип, наборы кнопок и смайликов.
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