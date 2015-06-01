Мебельный салон

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен17 заявок2269 просмотров
#1$70

Создать брендбук на мебельный магазин «Дом Павлина».

1)Логотип. Должен быть показан павлин в своих естественных цветах, стоящий боком с висящим хвостом. Он может быть настоящим из фото стока либо прорисованным в мультяшном стиле. Он станет персонажем олицетворяющим компанию.

2)Сделать фирменный фон выгодно подчеркивающий красоту птицы и ее особенность.

Окончание приема заявок: 15.05.2015 в 21.00 мск

Выбор победителя: 16.05 2015

10 лет назад
Naidorf
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

Daria739
Дарья 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
#1
Работой доволен. В общении вежлива и доброжелательна. Мелкие правки были внесены без возражений. Рекомендую!
Была рада поработать с Александром. Вежливый человек, задача была чётко сформулирована, в правках конкретика. Очень рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Daria739
Дарья 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
#1

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