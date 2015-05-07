Идея для раздаточного материала (сувенир)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт23 заявки1100 просмотров
#1$30
#2$20

Друзья здравствуйте.

Суть конкурса заключается в хорошей идеи для раздаточного материала который идет каждому посетителю конференции в пакетах.

Мы рассмотрим две хорошие, реальные идеи для раздатки. Она не должна быть новой и даже если вы видели ее где-то, мы рассмотрим ваше предложение. Она должна быть интересной, запоминающей и для долго пользования/хранения.

Наша компания занимается хостингом.

10 лет назад
ivanandrey
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка фирменного стиля

    $150

    Добрый день. Софтверной Фирме требуется разработка фирменного стиля. Нам необходимо получить: * дизайн визитки * шаблон для презентаций: для Microsoft Power Point, OpenOffice/LibreOffice Impress * фирменный бланк: ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн оголошення

    Необхідно розробити дизайн оголошення. Цільова аудиторія, на яку воно розраховане – студенти старших курсів. Оголошення необхідно надати в таких форматах: -PNG -Векторний (AI або CDR) Оплата ...

    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Стиль PR-агентства

    Помогите разработать фирменный стиль для персонального творческого старт-апа. Для начала нужны: цвет-лого-шрифт. Бриф - по ссылке (может корректироваться совместно с исполнителем): https://docs.google.com/document/d/1IEbDQWa_SabhngKEs336TkhHaLpwcfulaTzUyPFAgZ4/edit?usp=sharing Кто возьмется? Предлагайте свои условия, пожалуйста! ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $100

    Требуется логотип для запускаемого сервиса. Название DataSafe (в логотипе регистр не важен), я написала так чтобы подчеркнуть составные части названия. Для фирменного стиля требуются базовые вещи: обязательно визитка и концепция обложки и внутренней ...

    Фирменный стиль53 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо разработать брендбук (фирменный стиль)

    Логотип имеется во вложении Ищем профессионалов Задача: сделать стильно - современно и мнималистично для SEO компании Можно использовать любые цвета кроме зеленого если необходимо Вместо SOLONSKY надпись будет SOLONSEO Мы ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно поменять дизайн в календарях

    Нужно поменять дизайн в настольных календарях Более подробно во вложении Моментальная постоплата ЯД, ВМ, Киви, Сбер В заявках указывайте, пожалуйста, ссылки на портфолио, а также стоимость и ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визитка дизайн

    Нужен дизайн визитки Подробное описание - в ТЗ (во вложении) Моментальная постоплата ЯД, ВМ, Сбер, КИВИ (комиссия за перевод оплачивается за мой счет) В заявке указываем ...

    Фирменный стиль21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Коммерческое предложение

    Требуется составить коммерческое предложение для ресторанов и отелей на проведение фотосессий в их интерьере. Заказчик: интерьер магазин одежды. Указать нашу посещаемость, фотографии . Все это грамотно и красиво оформить, так что бы ...

    Фирменный стиль9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад