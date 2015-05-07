Добрый день. Софтверной Фирме требуется разработка фирменного стиля. Нам необходимо получить: * дизайн визитки * шаблон для презентаций: для Microsoft Power Point, OpenOffice/LibreOffice Impress * фирменный бланк: ...
Идея для раздаточного материала (сувенир)
Друзья здравствуйте.
Суть конкурса заключается в хорошей идеи для раздаточного материала который идет каждому посетителю конференции в пакетах.
Мы рассмотрим две хорошие, реальные идеи для раздатки. Она не должна быть новой и даже если вы видели ее где-то, мы рассмотрим ваше предложение. Она должна быть интересной, запоминающей и для долго пользования/хранения.
Наша компания занимается хостингом.
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