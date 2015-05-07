Идея для раздаточного материала (сувенир)

# 1 — $ 30 # 2 — $ 20

Друзья здравствуйте.

Суть конкурса заключается в хорошей идеи для раздаточного материала который идет каждому посетителю конференции в пакетах.

Мы рассмотрим две хорошие, реальные идеи для раздатки. Она не должна быть новой и даже если вы видели ее где-то, мы рассмотрим ваше предложение. Она должна быть интересной, запоминающей и для долго пользования/хранения.

Наша компания занимается хостингом.