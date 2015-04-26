Дизайн оголошення

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт17 заявок225 просмотров

Необхідно розробити дизайн оголошення.

Цільова аудиторія, на яку воно розраховане – студенти старших курсів.

Оголошення необхідно надати в таких форматах:

-PNG

-Векторний (AI або CDR)

Оплата – в гривнях на карточку через Privat24 або Visa

10 лет назад
demx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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