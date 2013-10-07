Нарисовать фирменный стиль

Фирменный стильЗавершен15 заявок263 просмотра
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Есть логотип и стиль сайта. Сайт www_jnetwork_kz

Логотип в векторе имеется. Придерживаться нужно общей стилистики сайта.

Нужно нарисовать следующие элементы фирменного стиля: Визитка, Фирменный бланк, Папка, Тетрадь, Буклет.

Вся текстовая информация имеется.

Буклет двухсторонний как треть А4.

Показывайте свои работы, выбираем по портфолио. Пишите цены и сроки.

10 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
fashvamp
Олеся 
37 летТаиланд
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$150
7 дней
Олеся профессионал! Заказывайте фирменный стиль у нее и вы не пожалеете. Все сделала на высоком уровне, как положено, доволен.
Андрей хороший и приятный клиент. Правильно формулирует задачу, платит вовремя, ценит качество выполненной работы и хорошо понимает что именно ожидает от проекта. Рекомендую!
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