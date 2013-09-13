Дизайн визитной карточки

Разработка фирменного стиля рекламного агентства. Логотип есть. Стильно , выдержано, креативно и есть важный нюанс по тематике. Исполнители рассматриваются только после размещения заявки, с наличием портфолио и отзывов. Не для вашего портфолио. Основные элементы: визитка, бланк, пакет, конверт, подарочная ...