Фирменный стиль минимал

Фирменный стильЗакрыт25 заявок235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание фирменного стиля

15 предметов

Основные требования: опыт,КРЕАТИВНОСТЬ,стиль минимал.

Смотрется должно престижно,дорого,солидно.

Примеры работ,цены,сроки-ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте.

Детали задачи и сделку обсудим с кандидатами в скайпе.

Жду.

10 лет назад
MaximMum
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль для РА

    Разработка фирменного стиля рекламного агентства. Логотип есть. Стильно , выдержано, креативно и есть важный нюанс по тематике. Исполнители рассматриваются только после размещения заявки, с наличием портфолио и отзывов. Не для вашего портфолио. Основные элементы: визитка, бланк, пакет, конверт, подарочная ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка фирменного стиля управляющей компании.

    Приветствую. необходимо разработать фирменный стиль компании, управляющей инвестиционным фондом. Название компании: ТИМ (Тимофей), англ - Team (команда). Жду ваших предложений господа! Спасибо.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фирменный стиль магазина бижутерии и аксессуаров

    $100

    Необходимо разработать фирменный стиль магазина бижутерии и аксессуаров. Название магазина «Глазурь», предпочтительные цвета: белый, бирюзовый, лазурный, возможно с элементами серебристого цвета. Должна присутствовать надпись «бижутерия и аксессуары» Логотип Визитка/дисконтная карта Этикетка товара (35*45)

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен фирменный стиль

    $1000

    нужен фирм. стиль: тематика производство пакетов с логотипом - визитка двухсторонняя - чашка - ручка - конверт - блокнот - бланк - футболка с логотипом - календарь карманный сроки 3-4 дня логотип имеется оплата по факту

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визитка

    $10

    Визитка товатов и услуг. наименование услуги описание услуги( Текст есть). + рядом картика иконка с изображением услуги всего 5 услуг. тел . контакты. визитка односторонн.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен буклетик (8 страниц)

    Нужно нарисовать буклетик из 8 страниц. Это получается 4 листочка. Формат одной страницы - это лист А4. поделенный на 3 части. В сантиметрах примерно 9 на 20 сантиметров. Тексты я все дам. буклет посвящен туристической тематике. ...

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад