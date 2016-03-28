Нужен креативный дизайн визитки

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен12 заявок909 просмотров
#1$11

Добрый день!

Нужно отрисовать визитку для Генерального директора компании.

Текст лицевой стороны:

Евгений Александрович Кыркунов

кандидат технических наук

+7 906 2295435

[email protected]

Обратная:

Чем я Вам полезен:

- сертификация всего :)

- заработать с франшизой

- современное искусство

Текст как есть, а конкретный фон, цвет, шрифт и т.д. - на усмотрение дизайнера.

Фон визитки: типа такого https://pp.vk.me/c631817/v631817805/1e0f6/-W3jkM_w1T8.jpg обычная клетка, зеленого цвета. 

Фон в виде бумаги миллиметровки (чертёжная клетка зеленого цвета) - это обязательное условие! Шрифт - Курсив или чертёжный стандарт. 

Цель: найти дизайнера, который сделает крутую, красивую визитку с первого (второго) раза.

Дальше продолжим сотрудничество по другим проектам! 

Проектов ооочень много! 

9 лет назад
astra_job
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва

Победитель конкурса

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
#1
Проводили конкурс на дизайн визитки, Артур единственный, кто выполнил задание сразу, как оно было изложено. Легко и быстро внес небольшие правки. Сотрудничеством остались довольны и теперь будем продолжать его дальше) Спасибо за работу!
Вера чудесный заказчик. Было приятно делать данную работу) 100% моя рекомендация =) Спасибо за конкурс!

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
#1