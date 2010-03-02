Нужны варианты дизайна

Идеология: Tourist Club

Компания создана четырмя специалистами в области создания сервисных продуктов, на разных рынках.

Учредителей объединяет желание, чтобы туристы и все оказывающие им услуги стали одним целым, гармонично созидая, честно обосновывая цены, справедливо решая вопросы, веря, что развивая глобально улучшение сервиса на земле, тем самым эффективно стремимся к лучшему отношению людей друг другу, к восприятию, действительно основанному на любви к человеку.

Девиз компании: В гостях как дома.

Миссия компании: Мы влияем на качество сервиса который получают наши туристы!

Цель компании: Объединить предоставлющих услуги и потребителей в области туризма.

Образ компании: Желательно, чтобы вызывал чувства и ощущения: «Человека мира который путешествует. Радостно излучает уверенность, так как он везде свой. Нужно создать образ компании, который будет вызывать ощущения человека мира, который излучает радость от того, что, куда бы он не приехал - он ВЕЗДЕ СВОЙ, как будь то у себя дома. Он дружелюбен и открыт окружающим, он активно ищет новое и не останавливается на достигнутом.»

Корпоративный стиль, образ, логотип и вся атрибутика содержит следующие функциональные характеристики нашей компании в отношении клиентов и партнёров:

Уровень сервиса – средний

Уровень цен – средний

Уровень качества (бизнес-процессов) – высокий

Покупая карту Tourist Club гости города существенно экономят средства на оплате товаров и услуг в Петербурге, скидки составляют от 10%. Приобрести карту Tourist Club можно на всех вокзалах и аэропортах города, в гостиницах и у партнеров компании за 350 руб.

Возможность дать людям конкретную ощутимую пользу (мы хотим, чтобы с приезда в город турист ощущал, что он нужен и его интересы учтены):

Здесь и сейчас – скидки у партнеров, горячая линия оператора-экскурсовода, интересные предложения от партнеров иключительно для туристов.Возможность вхождения в сообщество туристов, индивидуальный номер карты позволяет учавствовать в социальной сети Tourist Club, дополнительная возможность розыгрыша призов.

Информировать потенциальных участников Tourist Club будут сотрудники компании - на вокзалах, аэропортах, портах; диллеры в местах оказания услуг – гостиницы, такси, экскурсионные фирмы и пр; дополнительно информация о Tourist Club будет активно распространяться в СМИ и сети интернет.

Каналы продаж:

1. Вокзалы, аэропорты, порты.

2. Диллеры: гостиницы, турфирмы и павильноны информ центра, экскурсионные, такси. (Памятка у всех о нас).

3. Доставка карт с сайта, информация по телефону.

Описание продавцов компании:

Приятный облик.

Отличное знание русского языка.

Желание действительно помочь клиенту.

Знание английского языка.

Информированность – минимальные знания об основных достопримичетельностях, отличное знание всех аспектов работы Tourist Club.

Доброжелательность, порядочность, Желание помочь.

Атмосфера соприкосновения для всех с Tourist Club – игровая.

Одной из сильной стороной нашей компании является, как мы получаем обратную связь о нашей работе:

1. Собственный маркетинговый отдел - собирает информацию.

2. Сайт - информация от туристов.

3. Наши партнеры - нам высказывают все пожелания.

4. Горячая линия телефонная - контроль.

5. Интерактивная жалобная книга по городу.

6. Модераторы сайта.

Tourist Club учит ориентироваться в незнакомой среде, чуствовать себя своим, используя знания местного населения.

Бренд Tourist Club - это универсальное предложение для туристов.

Задание для дизайнера:

Образ не сложный - простой. Содержать только крупные детали.

Состоит из двух основных цветов, на выбор: желтый, синий, зеленый, ораньжевый, принимаются другие аргументированные варианты.

Нужны яркие варианты.

Чтобы обязательно издалека были видны наши промоутеры и привлекать внимание наши наклейки на магазинах и пр.

Образ должен продавать.

Применение: корпоративный стиль, документы, визитки и пр.

Нужны варианты дизайнов:

1. Дисконтной Карты.

2. Футболки промо.

3. Наклейка на двери магазина, размером А5 и А6, расположение горизонтальное.

4. Униформа продающего персонала.

5. Торговое место (пример стойки операторов МТС, Билайн).

6. Штендер 1,5*0,7 м.

7. Рекламный щит 3*6 м.

8. Визитка.

9. Фирменный бланк.