Разработка фирменного стиля

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Закрыт35 заявок375 просмотров

Уважаемые фрилансеры.

Нужно разработать фирменный стиль для представителей Никитского Ботсада ЧП Биарум. Это сайт Никитского.

Логотип есть(зеленое деревцо во вложении)

http://www.tdnikitskiysad.com/

Жду ваши предложения по цене и срокам

15 лет назад
limonkaa
41 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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