Постеры на стену

$30
Фирменный стильЗавершен1 заявка111 просмотров
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Нужно нарисовать постеры для веб студии.

7 лет назад
samata
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
2 дня
Только положительные эмоции. Рекомендую Сергея как профессионала своего дела. Спасибо что выполнили этот проект до конца. Сложно работать когда клиент не знает чего хочет.
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