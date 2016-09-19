Постеры на стену

Придумать бренд для фасованных продуктов питания. Надпись будет на упаковке. Типы продуктов: гречка (крупы), сыр, фисташки и все что можно нарезать/насыпать/упаковать Название локализируется для - РФ, г. Санкт-Петербург. Желательно, чтобы было интернациональное звучание. Либо название должно вызывать ассоциации доверия к ...