Разработка фирменного стиля

Бриф на разработку фирменного стиля.

Торговая марка должна состоять из торгового знака ( графическая часть торговой марки), логотипа ( текстовая часть торговой марки).

Фирменный стиль должен состоять не только из ТМ и шрифтового подбора, а так же из дополнительных цветографических элементов.

Бренд бук должен включать в себя образцы:

- визитки,

- фирменные бланки,

- представительские бланки (поздравительные бланки),

- конверты С-4, С-65(7),

- папки офисные,

- папки представительские,

- ручки,

- чашки,

Информация о компании

Название компании:

InNews PR

Ценности бренда:

- компетентность (профессионализм)

- доброжелательность

- индивидуальный подход

Деятельность:

Создание информационного поля и формирование социально-общественного мнения вокруг деятельности компаний, персон, отдельных товаров и услуг.

Целевая группа:

- топ-менеджмент компаний среднего и малого бизнеса ( 65% М - 35 % Ж)

- представители СМИ ( 70 % Ж - 30 % М)

- владельцы и руководители предприятий ( 95 % М - 5 % Ж)

Технические требования

- отсутствие мелких элементов

- возможность черно-белого воспроизведения (факс)

- воспроизведение без использования доп. материалов, таких как фольга

- отсутствие цветовых переходов

- возможность использования графического элемента торговой марки без логотипа

Стилистические требования:

- легкость запоминания

- графичность

- легкость постановки в любом формате рекламы: буклеты, проспекты,..

Цветовая гамма:

- спокойные теплые тона

- использование не более трех цветов ( без учета белого)

Эмоциональность сочетания:

- доброжелательность - открытость,

- уверенность - надежность,

- высокая мобильность - скорость работы,

- качество-стабильность

Дополнительно

Конкуренты:

ЦКТ "PRОПАГАНДА"

SPN Ogilvy Public Relations

Fleishman-Hillard Vanguard

Михайлов и Партнеры

Агентство гуманитарных технологий

Imageland Edelman PR

ИМА-консалтинг

PRP Group

PBN Company

Гуров и партнеры