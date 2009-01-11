Разработка фирменного стиля

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Бриф на разработку фирменного стиля.
Торговая марка должна состоять из торгового знака ( графическая часть торговой марки), логотипа ( текстовая часть торговой марки).
Фирменный стиль должен состоять не только из ТМ и шрифтового подбора, а так же из дополнительных цветографических элементов.
Бренд бук должен включать в себя образцы:
- визитки,
- фирменные бланки,
- представительские бланки (поздравительные бланки),
- конверты С-4, С-65(7),
- папки офисные,
- папки представительские,
- ручки,
- чашки,
Информация о компании
Название компании:
InNews PR
Ценности бренда:
- компетентность (профессионализм)
- доброжелательность
- индивидуальный подход
Деятельность:
Создание информационного поля и формирование социально-общественного мнения вокруг деятельности компаний, персон, отдельных товаров и услуг.
Целевая группа:
- топ-менеджмент компаний среднего и малого бизнеса ( 65% М - 35 % Ж)
- представители СМИ ( 70 % Ж - 30 % М)
- владельцы и руководители предприятий ( 95 % М - 5 % Ж)
Технические требования
- отсутствие мелких элементов
- возможность черно-белого воспроизведения (факс)
- воспроизведение без использования доп. материалов, таких как фольга
- отсутствие цветовых переходов
- возможность использования графического элемента торговой марки без логотипа
Стилистические требования:
- легкость запоминания
- графичность
- легкость постановки в любом формате рекламы: буклеты, проспекты,..
Цветовая гамма:
- спокойные теплые тона
- использование не более трех цветов ( без учета белого)
Эмоциональность сочетания:
- доброжелательность - открытость,
- уверенность - надежность,
- высокая мобильность - скорость работы,
- качество-стабильность
Дополнительно
Конкуренты:
ЦКТ "PRОПАГАНДА"
SPN Ogilvy Public Relations
Fleishman-Hillard Vanguard
Михайлов и Партнеры
Агентство гуманитарных технологий
Imageland Edelman PR
ИМА-консалтинг
PRP Group
PBN Company
Гуров и партнеры
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