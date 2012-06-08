Разработка фирменного стиля компании

Здравствуйте.

Мы - новая компания, которая создается с нуля.

Требуется разработать фирменный стиль.

Название, описание, род деятельности расскажу заинтересовавшимся.

Требуется разработать "полный" комплект:

- логотип,

- фирменный шрифт,

- фирменные цвета,

- визитная карточка,

- фирменный бланк,

- фирменный конверт

- фирменная папка

- наружная реклама(3х6м)

- брендбук.

Хотелось бы из СПб, но из других городов также варианты рассматриваются.

Общение через Скайп голосом и текстом, наличие портфолио.

От Вас предложение по цене, времени исполнения.

С Уважением.