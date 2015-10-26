Разработка редактируемого коммерческого предложения

Требуется выставлять клиентам коммерческое предложение более менее красивом виде (с логотипами телефонами и тп.).

Фирма занимается строительными работами. В предложении должны перечисляться Виды работ, стоимость. Материалы , их виды, стоимость. Общие суммы.

Как это реализовать? Интересует с начала техническая часть (эксель это будет или il или что то еще), а потом уже дизайн.

Должно быть.

1. Недорого.

2. Должно просто редактироваться.