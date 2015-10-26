Разработка редактируемого коммерческого предложения

Разработка фирменного стиля косметического бренда. Опишите детально что входит в проект, условия, стоимость и тд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выставлять клиентам коммерческое предложение более менее красивом виде (с логотипами телефонами и тп.).
Фирма занимается строительными работами. В предложении должны перечисляться Виды работ, стоимость. Материалы , их виды, стоимость. Общие суммы.
Как это реализовать? Интересует с начала техническая часть (эксель это будет или il или что то еще), а потом уже дизайн.
Должно быть.
1. Недорого.
2. Должно просто редактироваться.
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