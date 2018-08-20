Роды в США

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт24 заявки366 просмотров

Здравствуйте, необходим уникальный дизайн для компании по оказанию услуг сопровождения на территории США беременных и помощи в организации родов. Необходимо разработать фирменный логотип компании, дизайн визиток и буклетов, разработать фирменный стиль компании

Скажите, было бы это вам интересно?

7 лет назад
guest_15350337972371
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров