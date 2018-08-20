Разработать шаблон для рассылки

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Закрыт15 заявок178 просмотров

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для компании Магазин сантехники Укрбудмаркет

что должно быть?

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- контактные данные: телефон, адрес сайта

- изображение продукции - 

- фраза: "Сантехника европейских брендов!"

Перечислить ассортимент нашей продукции: Сантехника, ванны, душевые кабины, душевые гарнитуры, смесители и другое.

"Укрбудмаркет - лучшие предложения по сантехники с 1994 року!"

Предлагайте вашу стоимость.

7 лет назад
guest_15350171634968
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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