Создание фирменного стиля

Фирменный стильЗавершен1 заявка134 просмотра
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Разработать фирменный стиль компании

7 лет назад
poputchik1
Александр 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$70
1 день
Тарас- профессионал с большой буквы, талантливый и очень приятный в общении человек. Заказ был выполнен исключительно в срок и с подробными комментариями. Я рассчитываю, что наше сотрудничество перейдет на постоянную основу.
Александр отличный заказчик. Постановка задачи на высшем уровне, связь постоянная, оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на дальнейшую совместную работу
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