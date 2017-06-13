Создание флаера садовых гриль домиков.

Нужно разработать фирменный стиль для Образовательного центра "Сократ" Занимаемся подготовкой учеников к ЕГЭ и ОГЭ. Логотип, визитка, бренд бук Победителя выберем быстро. Креативность приветствуется. Цвета без красного. Синий, зеленый, с желтым поработать можно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветсвую! Необходимо создать флаер садовых гриль домиков. Формат горизонтальный лист а4 сложенный вдвое. Внутренняя страница уже готова. Нужно придумать яркую привлекательную обложку и последнюю страницу. В наличии большое количество качественных фото домиков. Прилагаю скриншот внутренней страницы и несколько фото домиков
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