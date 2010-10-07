Создание логотипа

Необходимо создать логотип на основании Имени и Фамилии.

2 части. 1 часть - Логотип Имени и Фамилии (только первые буквы, или сочетание имени и фамилии - согласуем).

2 часть - Символ-логотип первой части в рамке с надписями (что-то вроде девизов) и дополнительными символами.

Это общая часть ТЗ. Более детально представлю после рассмотрения заявок.

Есть свои соображения, но приветствуется заинтересованность со стороны Исполнителя и готовность внести свои идеи.

1 и 2 части будут использоваться отдельно, так что в итоге это большой и малый логотипы.

По поводу цветности идей нет - согласовывается и обсуждается.