Создание логотипа

Необходимо создать красивую элегантную визитку для туркомпании Ориентация горизонтальная, размеры стандартные (90х50) мм. Основные требования: интересная визитка, двусторонняя рус+анг, строгая, основа под будущий корп стиль Фамилия все большими, имя - первая большая Хотя все требования необязательны. Желательно хорошее сочетание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать логотип на основании Имени и Фамилии.
2 части. 1 часть - Логотип Имени и Фамилии (только первые буквы, или сочетание имени и фамилии - согласуем).
2 часть - Символ-логотип первой части в рамке с надписями (что-то вроде девизов) и дополнительными символами.
Это общая часть ТЗ. Более детально представлю после рассмотрения заявок.
Есть свои соображения, но приветствуется заинтересованность со стороны Исполнителя и готовность внести свои идеи.
1 и 2 части будут использоваться отдельно, так что в итоге это большой и малый логотипы.
По поводу цветности идей нет - согласовывается и обсуждается.
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