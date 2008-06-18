Создать фирменный стиль

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт43 заявки528 просмотров

Компании нужен дизайнер, для создания фирменного стиля. Идеи есть, нужна графика.

Дизайн. Креатив. Москва. Мужик

17 лет назад
AGag
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

gavar
56 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$450

Заявки фрилансеров

gavar
56 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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