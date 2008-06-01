Требуется разработать фирменный стиль для организации. В т.ч.: Фирменное лого, Бланк исходящего документа, Визитку. Конверт. Обложку CD-диска с информационными материалами (есть используемый в данный момент, но из него желательно ...
Логотип для сети магазинов
Нужен логотип сети магазинов для дома точнее там будут продавать всё от шурупа, стройматериала, инструмента до бытовой техники, ковра. Это вам для ассоциаций.
Непрофессионалов просьба не тревожить. Портфолио с данной тематикой приветствуется.
Заказ оч важен так что, предложения будут приниматься до наилучшего исполнителя.
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