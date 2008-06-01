Логотип для сети магазинов

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Нужен логотип сети магазинов для дома точнее там будут продавать всё от шурупа, стройматериала, инструмента до бытовой техники, ковра. Это вам для ассоциаций.

Непрофессионалов просьба не тревожить. Портфолио с данной тематикой приветствуется.

Заказ оч важен так что, предложения будут приниматься до наилучшего исполнителя.