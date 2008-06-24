Разработка концепции сайта

Очень приятно, а главное плодотворно поработали. Моментально пришли к понимаю, что нужно сделать, с первого раза выполнил дизайн так, как этого хотелось. Все дополнительные пожелания по оформлению были оперативно и без лишних проволочек претворены в жизнь, хотя они и не входили в изначальное тз. Безусловно, продолжим сотрудничество, а также порекомендуем друзьям:)