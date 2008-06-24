Требуется разработать фирменный стиль для организации. В т.ч.: Фирменное лого, Бланк исходящего документа, Визитку. Конверт. Обложку CD-диска с информационными материалами (есть используемый в данный момент, но из него желательно ...
Поработать с логотипом.
Есть готовый логотип. Нужно по нему (не изменяя кардинально, желательно - меняя только цветовую гамму сделать)
1. Цвета
1.1. Цвета CMYK
1.2. Цвета RGB
2. Логотип (возможна коррекция цвета)
2.1. Стандартное отображение
2.2. Черно-белое отображение
2.3. Монохромное отображение
2.4. Инвертированное отображение
3. Фирменный блок
3.1. Пропорции
3.2. Основное цветовое решение
3.3. Черно-белое цветовое решение
3.4. Монохромное цветовое решение
3.5. Использование фонов и подложек
4. Шрифт (подбор шрифтов для заголовков и основного текста)
5. Бланки
5.1. Вертикальный для основных документов
5.2. Вертикальный для основных документов (версия для факса)
5.3. Вертикальный для предложений и писем
5.4. Вертикальный для предложений и писем (версия для факса)
6. Визитки
6.1. Корпоративная односторонняя
6.2. Персональная односторонняя
7. Конверты (формат С-5(229х162 мм))
8. Папка для документов
9. Записываемый ДВД-диск (обложка + яблоко)
Цена - 300 у.е. Жду предложений. Срок - 1,5 недели. Начинаем с 1 и 2, это нужно на Пятницу. Спасибо.
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