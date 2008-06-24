Поработать с логотипом.

Есть готовый логотип. Нужно по нему (не изменяя кардинально, желательно - меняя только цветовую гамму сделать)

1. Цвета

1.1. Цвета CMYK

1.2. Цвета RGB

2. Логотип (возможна коррекция цвета)

2.1. Стандартное отображение

2.2. Черно-белое отображение

2.3. Монохромное отображение

2.4. Инвертированное отображение

3. Фирменный блок

3.1. Пропорции

3.2. Основное цветовое решение

3.3. Черно-белое цветовое решение

3.4. Монохромное цветовое решение

3.5. Использование фонов и подложек

4. Шрифт (подбор шрифтов для заголовков и основного текста)

5. Бланки

5.1. Вертикальный для основных документов

5.2. Вертикальный для основных документов (версия для факса)

5.3. Вертикальный для предложений и писем

5.4. Вертикальный для предложений и писем (версия для факса)

6. Визитки

6.1. Корпоративная односторонняя

6.2. Персональная односторонняя

7. Конверты (формат С-5(229х162 мм))

8. Папка для документов

9. Записываемый ДВД-диск (обложка + яблоко)

Цена - 300 у.е. Жду предложений. Срок - 1,5 недели. Начинаем с 1 и 2, это нужно на Пятницу. Спасибо.