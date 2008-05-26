Требуется разработать фирменный стиль для организации. В т.ч.: Фирменное лого, Бланк исходящего документа, Визитку. Конверт. Обложку CD-диска с информационными материалами (есть используемый в данный момент, но из него желательно ...
Фирменный стиль для автодиллера
Компания занимается продажей люкс автомобилей (БМВ, Ауди, Мерседес и т.д.). Логотип есть, в принципе его можно немного подправить (если будет мнение как улутшить).
Нужно:
визитка личная и корпоративная
бланк
евроконверт (без окна)
папка
диск + обложка диска.
Цена - до 125 у.е. Жду предложений. Спасибо.
Подавать заявки в формате - портфолио - срок - цена - icq.
Заявки фрилансеров
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