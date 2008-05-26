Фирменный стиль для автодиллера

Компания занимается продажей люкс автомобилей (БМВ, Ауди, Мерседес и т.д.). Логотип есть, в принципе его можно немного подправить (если будет мнение как улутшить).

Нужно:

визитка личная и корпоративная

бланк

евроконверт (без окна)

папка

диск + обложка диска.

Цена - до 125 у.е. Жду предложений. Спасибо.

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