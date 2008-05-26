Визитка (2 вида) + гарантийная наклейка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт30 заявок404 просмотра

Необходимо нарисовать 2 разных стильных визитки

+ рекламная наклейка на ноутбук (тоже размером с визитку)

тематика и пожелания при переписке..

Пишите пожалуйста с указанием портфолио..

17 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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