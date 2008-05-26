Требуется разработать фирменный стиль для организации. В т.ч.: Фирменное лого, Бланк исходящего документа, Визитку. Конверт. Обложку CD-диска с информационными материалами (есть используемый в данный момент, но из него желательно ...
Визитка (2 вида) + гарантийная наклейка
Необходимо нарисовать 2 разных стильных визитки
+ рекламная наклейка на ноутбук (тоже размером с визитку)
тематика и пожелания при переписке..
Пишите пожалуйста с указанием портфолио..
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