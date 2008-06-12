Разработать 11 логотипов

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт61 заявка546 просмотров

Надо нарисовать 11, не очень сложных логотипов! Для разных компаний с разными направлениями! С меня только название компании и то, чем они занимаются! От Вас идея и логотип по тематике! Спасибо, жду предложений и по цене и по срокам !

17 лет назад
caH4ec
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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