Нужно разработать фирменный стиль компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен68 заявок748 просмотров

Здравствуйте! Необходимо разработать фирменный стиль компании. Оставляем ваши предложения, бюджет не большей, желательно наличие портфолио. Спасибо за внимание.

17 лет назад
alexpaul1934
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

direct
Богдан 
34 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$250
Спасибо за работу, все сделано качественно и в срок.
Отличный заказчик – чёткая постановка задачи, достойная оплата. Очень приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

direct
Богдан 
34 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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