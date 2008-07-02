Сделать дизайн диска

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен27 заявок498 просмотров

Нужно сделать дизайн диска и обложки. Бюджет - 40 у.е. Срок - на воскресенье, на вечер. Исходные данные - сайт компании, + логотип (не вектор). Жду предложений в формате

портфолио - цена - срок - icq. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$40
1 день
Спасибо большое. Очень качественно сработала. Благодарен. Работаем дальше.
Очень хороший заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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