Лизинговая компания

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт49 заявок471 просмотр

Требуется разработать:

1. Логотип

2. Папка

3. Фирменный бланк

4. Визитка общая и личная

5. Реклама А5 (пример скана подобной рекламы прикрепил)

Все в зеленых тонах.

Сайт компании http://www.indleas.ru/

Все вопросы и предложения сюда... обязательно хотябы ориентировочные сроки и стоимость..

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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