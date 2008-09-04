Требуется разработка логотипа и фирм. стиля

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен4 заявки1125 просмотров

Нужно разработать логотип фирменный стиль для рекламного агентства. Профиль (Брендинг, маркетинг. услуги, дизайн и креатив)

Все вопросы в аську 177626682. Сразу прошу показывать работы свои и указывать стоимость за услуги а также сроки.

17 лет назад
urd
49 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

IKinCJ
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$700
Спасибо за чёткое понимание поставленной задачи и выполение заказа в установленные сроки. Сделал всё очень хорошо, учитывал все замечания. Очень ответственный! Рекомендую!
Александр, благодарю за сотрудничество и выполнение ВСЕХ финансовых обязательств ВОВРЕМЯ С уважением, Константин.

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IKinCJ
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад

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