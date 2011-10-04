Требуется создание фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт34 заявки287 просмотров

Строительная компания, название Renovation-Group /

Требуется создать логотип компании.

Бланки Нашивки на форму

визитки

конверты

Логотип

Есть наработки. В дальнейшем по этому стилю нужно сделать сайт.!

14 лет назад
simgsm
Вадим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Lr-diagnostic

    $100

    Разработать фирменный стиль закрытого форума диагностов Land Rover (форум на PHPBB), включая цветовое оформление, логотип, наборы кнопок и смайликов.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фирменный стиль Сульпак Телеком

    $90

    Приветствую! Необходимо разработать дизайн визитки, бланка, бейджа, подложки для презентации(powerpoint). В итоге дизайн должен сочетать современность и технологичность, без скуки. Воплощать образ светлой технологически всемогущей компании мирового образца. ...

    PowerPoint
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Брендбук для предприятия

    Нужны визитки, конверты, логотип, фирм.бланк, и др. Одно из предприятий в сфере эксплуатации газотурбинного оборудования в Западной Сибири, предлагающее широкий спектр услуг в энергетической, нефтегазовой отраслях промышленности. • ...

    Фирменный стиль29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фирменный стиль ИТ компании

    IT2YOU - новое качество в цифровом измерении. Компания предлагает услуги в области ИТ аутсорсинга и разработки программного обеспечения. Миссия компании: Показать заказчику ИТ с "человеческим лицом". Заказчик должен заниматься ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка фирменного стиля Сульпак Телеком

    Приветствую! Необходимо разработать дизайн визитки, бланка, бейджа, подложки для презентации(powerpoint). В итоге дизайн должен сочетать современность и технологичность, без скуки. Воплощать образ светлой технологически всемогущей компании мирового образца. Жду ваших ...

    PowerPoint
    Фирменный стиль23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходим фирменный стиль для центра сертификации

    $120

    Необходим фирменный стиль с логотипом, визитки для центра сертификации "Руссертификат".наш сайт www.ruscertifikat.ru.В фирменный стиль должны войти фирменный цвет, фирменный шрифт и фирменный знак. На основе этих трех элементов разрабатывается логотип компании.

    Фирменный стиль33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад