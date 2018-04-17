Заказ город Новый Уренгой

Нужно сделать: 1. Разработать новый более современный дизайн визиток 2. Перевести логотип в вектор, белые точки сделать синими (как фон) 3. Перевести логотип utp maintenance в вектор На выходе: Макет в векторе в текстовом виде для правок + шрифты Интересует цена и ...
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Добрый день.
Необходимо разработать фирменный стиль для детской студии "Варенье".
Детская студия, сдаем помещение для проведениядетских праздников, организуем и проводим детские праздники сами, украшаем детские праздники, проводим фотосессии, мастер классы для детей, продажа детских развивающих игрушек и пособий. Очень понравилась Ваша работа логотип для кондитерской "Зайка"))))
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