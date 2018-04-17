Заказ город Новый Уренгой

Фирменный стильЗакрыт12 заявок220 просмотров
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Добрый день.

Необходимо разработать фирменный стиль для детской студии "Варенье".

Детская студия, сдаем помещение для проведениядетских праздников, организуем и проводим детские праздники сами, украшаем детские праздники, проводим фотосессии, мастер классы для детей, продажа детских развивающих игрушек и пособий. Очень понравилась Ваша работа логотип для кондитерской "Зайка"))))

6 лет назад
avonavi_a
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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