Разработка фирменного стиля для пицерии и ресторана

Есть только лого, нужен дизайн меню в формате А3 для 2 заведений, дизайн меню для ланча и спец предложений формат А4 и Word для 2 заведений, дизайн визитки с планом как добраться на англ языке 2 завед, дизайн рамки для фото в которой будет публиковаться в FB и Insta для 2.

Для пиццерии фон желтая бумага, как для выпечки, все на ней и будет печаться

Для ресторана по фото которое я вышлю, кирпичная арка, цвет старинного кирпича, и все это как задний фон.

Срок выполнения до 20 апреля