Разработка фирменного стиля для пицерии и ресторана

Нужно сделать: 1. Разработать новый более современный дизайн визиток 2. Перевести логотип в вектор, белые точки сделать синими (как фон) 3. Перевести логотип utp maintenance в вектор На выходе: Макет в векторе в текстовом виде для правок + шрифты Интересует цена и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть только лого, нужен дизайн меню в формате А3 для 2 заведений, дизайн меню для ланча и спец предложений формат А4 и Word для 2 заведений, дизайн визитки с планом как добраться на англ языке 2 завед, дизайн рамки для фото в которой будет публиковаться в FB и Insta для 2.
Для пиццерии фон желтая бумага, как для выпечки, все на ней и будет печаться
Для ресторана по фото которое я вышлю, кирпичная арка, цвет старинного кирпича, и все это как задний фон.
Срок выполнения до 20 апреля
- Похожие заказы
- Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для сбытовой компании. Т3 в личные сообщения отправлю. С заказчиком будем смотреть порфолио. Спасибо.Завершен6 лет назад
- $50
Небольшое предприятие производит гибкий абразивный инструмент из шлифовальных шкурок - лепестковые круги, бесконечные ленты, шлифовальные круги из нетканых материалов, полировальные круги и пасты и другие товары связанные с шлифованием и полированием.. Необходимо придумать ...Завершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн для маркетинг кит. Компания: neoneon Cайт: neoneon.ru Деятельность: продажа декоративной светотехники Есть макет и фото контент Пример маркетинг кит отправляю по ссылке на google drive https://drive.google.com/file/d/1skiW2CSBhSU0R0DMBnbY1hDb4jMH0aox/viewФирменный стиль10 заявокЗакрыт6 лет назад
Логотип компании есть. Необходимо разработать фирменный бланк компании (как внутренний, так и внешний), коммерческое предложение, блокнот, папка, визитки. Вид деятельности - строительная компания. Срок выполнения заказа - 3 дня.Фирменный стиль29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Добрый день. Нужно доработать логотип, создать визитку в фирменном стиле и сделать фирменный бланк для коммерческого предложения. Срок исполнения - 3 дня. ТЗ передам исполнителю. Сфера деятельности компании: бухгалтерские услуги.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Блинные (на колёсах - фуд-траки) и сеть стационарных блинных-кафе с традиционной русской кухней. Что-то похожее на эти фото, стилизация - русский стиль, избушка, бревна; м.б. немного "сказочности", но без перегруза "мультяшками". Шрифты - под ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо оформить дизайн презентации в PowerPoint порядка 20 слайдовФирменный стиль19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Здравствуйте. Для работающего интернет-магазина подарков требуется разработка фирменного стиля и на основе него нужны макеты для группы вконтакте. В последствии понадобятся так же разработка визитки, различных рекламных материалов, редизайн сайта. Пока нужно получить 2 psd ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн визиткиЗавершен6 лет назад